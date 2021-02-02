Варшава, 2 февраля, 2021, 19:20 — ИА Регнум. Норковая ферма в Картузском повете Поморского воеводства была 1 февраля ликвидирована по причине выявления у содержащихся там норок коронавирусной инфекции. Об этом, как передает Forsal, сообщил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский.

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»В этом хозяйстве было выявлено четыре случая заражения коронавирусом у животных. В связи с этим были начаты административные меры по уничтожению норок, которые могли стать переносчиками вируса среди людей. К настоящему моменту ферма уже ликвидирована и закрыта», — заявил Недзельский.

Случаи заражения коронавирусом норок ранее были подтверждены на норковых фермах в других странах Европы, в том числе в Швеции, Греции, Нидерландах, Дании, Франции, Испании и Италии.

Как сообщало ИА REGNUM, первый в Польше случай заражения норки SARS-CoV-2 был зарегистрирован в воскресенье, 31 января. Позже вирус был выявлен еще у троих животных.