Пекин, 3 февраля, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Выступление китайского лидера Си Цзиньпина на прошедшем Всемирном экономическом форуме в Давосе привлекло внимание не только из-за особых успехов Китая, продемонстрированных на фоне поразившего всемирную экономику коронакризиса. Какие выводы о грядущей стратегии Китая можно сделать из заявлений Си Цзиньпина, рассказывает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

«Вторая волна» эпидемии, поразившая остальные страны мира, практически не затронула Китай, — он сумел, к тому же, раньше других справиться и с первой атакой коронавируса. Так что рост китайской экономики, в то время как все остальные подсчитывают убытки, с учетом китайской победы над эпидемией выглядит вполне заслуженным. Тем острее стоит задача по сдерживанию Китая как у США, так и их единомышленников из числа развитых стран Запада.

До сих пор основным инструментом сдерживания развивающихся экономик Запад предполагал сделать концепцию «зеленой энергетики» и контроль через технологически управляемую Западом цифровизацию. Но выступление Си Цзиньпина не оставляет сомнений в том, что идти на поводу у антикитайских планов Китай не намерен. Ни цифровизация, ни экологизм не стали основными темами выступления китайского лидера, будучи упомянуты им лишь вскользь. А что же с его точки зрения является основным? Читайте статью Владимира Павленко «Си Цзиньпин ставит крест на планах «великой перезагрузки»?».