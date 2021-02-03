Москва, 3 февраля, 2021, 07:06 — ИА Регнум. Для мало-мальски искушенного наблюдателя очевидно, что цели проекта «Навальный» лежат далеко за пределами используемых участниками этого проекта лозунгов. О том, каковы могут быть далеко идущие последствия из этой, казалось бы, примитивной «протестной» композиции, рассуждает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

ИА REGNUM Протестующий в защиту Навального

Истинные цели суматохи вокруг российского блогера Алексея Навального будут проявляться все ярче по мере раскручивания всех потенциальных пока возможностей, которые те, кто управляют процессом, будут извлекать как из самого Навального, так и из тех, кто ему активно сочувствует. Но уже сейчас можно сделать некоторые предположения, основываясь на фактах из недавнего российского прошлого. Например, известным и неоспоримым фактом является большой интерес к «возвращению российских активов», проявляемый теми, кто считает себя несправедливо ущемленными Великой Октябрьской Социалистической Революцией.

Особенно много обиженных большевиками скопилось в европейских странах, где за минувшее столетие выросло целое поколение «русских дворян» и их дворни, желающих, наконец, воспользоваться плодами разрушения СССР. Вы спросите, причем здесь Навальный? Дело в том, что развал Советского Союза не принес вышеуказанным господам желанного результата, а приз, вместо «благородных наследников русского дворянства» взяли совсем другие люди. Поэтому теперь ставка на Навального и компанию может яростно поддерживаться теми, кто хочет теперь нагреть руки на развале России, раз уж при развале СССР это не вышло. Но возможно ли это без активного подыгрывания со стороны определенных сил в самом Кремле? Читайте статью Владимира Павленко «Кто, зачем и почему именно сейчас вытащил из нафталина тему Геленджика?».