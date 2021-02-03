Москва, 3 февраля, 2021, 05:16 — ИА Регнум. Глобалисты, победив на президентских выборах в США, переходят к действиям по установлению собственного порядка повсюду, где это у них должно, по их соображениям, получиться. Несомненно, что и «спонтанный протест» сторонников блогера Алексея Навального был срежиссирован теми же силами. О том, почему разрушение Российского государства посредством бунта было бы самым желательным сценарием для глобалистов, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Александр Запольскис.

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Всякое промедление, которое случается у США на пути к «вечному» удержанию глобального лидерства, неизбежно приводит к тому, что устоявшие до сих пор державы начинают усиливать свое влияние, как это сделала Россия на Ближнем Востоке. Это, конечно же, в глазах тех, кто стремится к единоличному господству Запада, дело совершенно недопустимое, так же как и усиление Китая, с которым Западу необходимо быстро и решительно разобраться не позднее 30-х годов этого века.

Но сделать это совершенно невозможно, не решив перед этим судьбу России в самую для России гибельную сторону. Военным путем такая задача недостижима, но ставка и делается не на него, а на технологию взрыва изнутри, посредством раскачки гражданского протеста. Может ли Навальный выполнить роль «бикфордова шнура» к бомбе, которая взорвет Россию, и есть ли сама эта бомба?

Читайте статью Александра Запольскиса «Цель, механизм и причина «бунта навальных».