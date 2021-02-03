Екатеринбург, 27 февраля, 2020, 12:45 — ИА Регнум. На 91-м году жизни скончалась уральская сказочница Вера Сибирёва. Об этом заявила внучка писательницы Елена.

Как сообщает «Е1», пожилая сказочница умерла 2 февраля 2020 года в Екатеринбурге.

«У нее были проблемы с сердцем, но в больницу бабушка не легла», — сказала внучка.

Сибирёва планировала закончить книгу о своём военном детстве. Теперь Елена хочет перевести черновики бабушки в печатный вариант.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года в Екатеринбурге умер писатель и поэт Аркадий Застырец. Творческий деятель ушёл из жизни в возрасте 60 лет.