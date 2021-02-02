Москва, 2 февраля, 2021, 18:42 — ИА Регнум. Массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции в России, вероятнее всего, завершится уже к июню текущего года. Такое мнение высказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу RT.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

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Вакцинация в США и странах Европы, по его оценкам, должна быть завершена к сентябрю, а во многих других странах она будет продолжаться и в следующем году.

Глава РФПИ также сообщил, что страны, которые только сейчас решают закупить российскую вакцину «Спутник V», смогут получить её в мае-июне. Ориентировочно к этому же времени планируется максимально нарастить мощности по производству препарата за рубежом.

Дмитриев высказался за сотрудничество между производителями из разных стран для выработки «портфолио из разных вакцин». «Мы также работаем с другими производителями, например, с AstraZeneca, чтобы повысить эффективность их вакцины», — отметил он.

Напомним, ранее Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия в 2021 году сможет обеспечить вакциной от коронавируса «Спутник V» до 700 миллионов человек.