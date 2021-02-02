Сыктывкар, 2 февраля, 2021, 18:36 — ИА Регнум. В Коми прививку от COVID-19 сделали 2859 человек, 331 из них прошел полный вакцинальный комплекс. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Gov-murman.ru Вакцина от коронавируса

«Для выполнения плана необходимо привить 60% взрослого населения — это 350 тысяч человек. У нас непочатый край работы», — отметил глава республики Владимир Уйба.

В настоящее время в медорганизациях республики открыты 13 прививочных пунктов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» — все новости»

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми начали сокращать коечный фонд для лечения ковид-пациентов из-за улучшения эпидситуации.