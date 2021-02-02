Москва, 2 февраля, 2021, 18:32 — ИА Регнум. Россия в текущем году сможет обеспечить вакциной от коронавируса «Спутник V» до 700 миллионов человек. Об этом сообщил 2 февраля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Mzdnr.ru Вакцина «Спутник V»

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«Есть некоторые ограничения по производству, поэтому в этом году, скорее всего, сможем обеспечить вакциной только около 700 миллионов человек», — сказал он в интервью телеканалу RT.

Глава РФПИ отметил, что Россия не будет единственным поставщиком вакцины. Приблизительно к апрелю-маю предполагается максимально нарастить производственные мощности за рубежом.

Напомним, ранее сегодня в научном журнале Lancet были опубликованы результаты третьей фазы испытаний «Спутник V», согласно которым эффективность российской вакцины составила91,6%.

Тяжёлых побочных эффектов в ходе исследований выявлено не было, вакцина также показала 100-процентную защиту от тяжёлого и среднего течения COVID-19.