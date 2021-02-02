Москва, 2 февраля, 2021, 18:28 — ИА Регнум. На северо-западе Москвы в одном из многоэтажных жилых домов упал лифт, сообщает 2 февраля телеграм-канал Mash.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахта лифта

По данным источника, происшествие случилось в доме, расположенном в Ангеловском переулке (район Митино). Внутри кабины находился 12-летний мальчик, он спускался с 13-го этажа. Возле третьего этажа загорелось табло с кнопками, лифт полетел вниз, информирует канал.

Сообщается, что ребёнок получил травму ноги.