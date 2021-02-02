Минск, 2 февраля, 2021, 18:27 — ИА Регнум. Первый миллиард киловатт⋅часов электроэнергии выработан первым энергоблоком Белорусской атомной электростанции, сообщило 2 февраля минэнерго республики.

President.gov.by На Белорусской АЭС

В белорусском ведомстве отметили, что на первом блоке БелАЭС продолжается этап опытно-промышленной эксплуатации, на номинальном уровне мощности идёт тестирование систем и оборудования.

Когда в эксплуатацию будут введены два энергоблока, в год станция будет вырабатывать 18 млрд киловатт⋅часов.

Она таким образом обеспечит электроэнергией примерно 40% внутренних потребностей страны. В итоге БелАЭС сможет каждый год замещать около четырёх с половиной миллиардов кубических метров природного газа.

Напомним, первый блок БелАЭС будет введён в промышленную эксплуатацию в феврале текущего года, а второй — в будущем году.