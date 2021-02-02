Калуга, 2 февраля, 2021, 18:58 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 153 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 2 февраля. Днём ранее, 1 февраля, в регионе были зарегистрированы 149 подтверждённых случаев.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лаборатория

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 26 тыс. 287 человек, 2083 человека находятся на лечении, 23 тыс. 986 человек выздоровели, 218 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (424), в Обнинске (177), Боровском (128) и Кировском (117) районах.