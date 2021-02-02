Владикавказ, 2 февраля, 2021, 18:06 — ИА Регнум. Руководство РФС заключило соглашение с Министерством спорта РФ, а также с правительством Республики Северная Осетия — Алания по поводу сотрудничества и взаимодействия в сфере развития футбола. Об этом 2 февраля говрится в сообщении РФС.

Футбольный мяч

Документ подписан в рамках реализации общенациональной стратегии развития футбола в РФ до 2030 г. и федерального проекта «Спорт — норма жизни».

Это поможет систематизировать работу по дальнейшему развитию футбола в республике, распределить сферы ответственности между РФС, Минспорта РФ, региональными властями и федерацией футбола, позволит создать условия для увеличения количества людей, занимающихся футболом в Северной Осетии — Алании.

По словам президента РФС Александра Дюкова, в регионе будут построены инфраструктурные объекты и организованы обучения футбольных специалистов.