Милан, Италия, 2 февраля, 2021, 17:54 — ИА Регнум. В партии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия» должны определиться, на чьей они стороне, с таким заявлением выступил во вторник, 2 февраля, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

European People's Party Сильвио Берлускони

Если Берлускони действительно поддерживает идею формирования широкого «правительства лучших» с участием как нынешних правящих партий (леволибералов и популистов), так и собственной партии, это будет означать его выход из оппозиционной правоцентристской коалиции, добавил Сальвини.

Как сообщалось ранее, правящая либерал-популистскаякоалиция Италии после выходаиз неепартии Маттео Ренци лишилась большинства в парламенте. Однако при поддержке независимых депутатов правительство 18−19 января получило вотум доверия в обеих палатах. Оппозиция называла такую конструкцию слишком шаткой, тем более в условиях кризиса, и настаивала на досрочных выборах.

Читайте также: Много шума — и ничего? Как в Италии не поменялось правительство

Тем не менеепрезидент страны Серджо Маттарелла после консультаций с лидерами партий 29 января разрешил прежнему премьер-министру Джузеппе Конте в третий раз сформировать коалицию в действующем составе парламента. Предполагается, что состав коалиции не изменится: в нее помимо леволибералов из Демократической партии и популистов из «Движения 5 звезд» вновь войдет партия Ренци, представители которой заявили о готовности продолжать работу при определенных условиях.

В настоящее время переговоры «союзников» продолжаются. Одновременно рассматриваются и другие варианты — от назначения другого премьер-министра (чаще всего упоминается экс-глава Центробанка ЕС Марио Драги) до формирования «широкого» правительства с привлечением в коалицию партии Сильвио Берлускони.