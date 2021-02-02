Рим, 2 февраля, 2021, 17:49 — ИА Регнум. Разработанные и утвержденные властями Италии антикоронавирусные нормы и правила Италии слишком сложны и запутанны, заявил во вторник, 2 февраля, глава Конституционного суда Филиппо Патрони Гриффо.

(сс) Stefano Annovazzi Lodi Люди в защитных масках в Италии

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Власти призваны утверждать «четкие и ясно определяемые» правила, в последний год в Италии с принятием многочисленных уточняющих друг друга декретов правительства этого не происходит, добавил он.

По данным на1 февраля, в Италии умерли 88 845человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на329 (днем ранее— на 237). Число подтвержденных носителей выросло на7925(днем ранее — на11 252). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет2 560 927 — более 4% населения страны. В настоящее время заражены447 589человек — на6379 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 648 640 граждан (на 23 773 больше, чем днем ранее), что составляет чуть более 1% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.