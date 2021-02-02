Москва, 2 февраля, 2021, 17:35 — ИА Регнум. Погоня за прибылью приводит к тому, что соцсети нередко публикуют опасный для читателей контент, заявил 2 февраля российский президент Владимир Путин на встрече с лауреатами конкурса «Учитель года».

Давид Тенирс Младший. Аллегория жадности (фрагмент). XVII век

Комментируя ситуацию с появлением в последнее время опасной и не соответствующей действительности информации в соцсетях, глава государства отметил, что эти платформы — это «прежде всего бизнес».

Владимир Путин «Что стоит во главе бизнеса — извлечение прибыли, и, к сожалению, очень часто это делается любой ценой. Плевать они хотели, что тот или иной контент наносит какой-то ущерб для категории людей, на которые он направлен».

Что касается возникновения конкуренции для учителей со стороны интернета, он отметил, что нередко интернет-площадки привлекают учащихся своей яркой подачей.