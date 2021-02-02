«Жёлтый» уровень погодной опасности в Москве продлится до 4 февраля
Москва, 2 февраля, 2021, 17:31 — ИА Регнум. До 4 февраля будет действовать «жёлтый» уровень погодной опасности. Об этом 2 февраля сообщает Гидрометцентр России.
Gwydion M. Williams
Гололедица
Причина предупреждения — гололедица. Опасность будет сохраняться до 11:00 4 февраля.
Аналогичное предупреждение действует и в Московской области.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве похолодало до шести градусов ниже нуля, в Московской области — до восьми градусов мороза.