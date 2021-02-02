Москва, 2 февраля, 2021, 17:31 — ИА Регнум. До 4 февраля будет действовать «жёлтый» уровень погодной опасности. Об этом 2 февраля сообщает Гидрометцентр России.

Gwydion M. Williams Гололедица

Причина предупреждения — гололедица. Опасность будет сохраняться до 11:00 4 февраля.

Аналогичное предупреждение действует и в Московской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве похолодало до шести градусов ниже нуля, в Московской области — до восьми градусов мороза.