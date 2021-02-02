Челябинск, 2 февраля, 2021, 17:27 — ИА Регнум. В Челябинске два жителя Татарии осуждены за покушение на сбыт наркотических веществ. Приговор вынес Калининский районный суд, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Винсент ван Гог. Прогулка заключённых. 1890

Мужчина и женщина были пойманы сотрудниками ФСБ в феврале 2020 года. В арендуемой ими квартире было найдено более 3 кг. нарковещества. Всё это они купили Московской области и собирались продать.

Суд назначил им по 7 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание они будут, соответственно, в колониях строгого и общего режима.