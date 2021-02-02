Петрозаводск, 2 февраля, 2021, 17:30 — ИА Регнум. В Республике Карелия прививку против COVID-19 первым компонентом вакцины сделали уже 6205 человек. Об этом 2 февраля сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина Спутник V

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Среди привитых в том числе 2160 пожилых людей старше 60 лет. Полностью вакцинированы (и первым, и вторым компонентами) 516 человек. Отметим, на конец января в регионе было привито 4,4 тыс. человек.

«Вакцинация продолжается», — отметил Охлопков.

Напомним, в настоящий момент в республике работают 24 прививочных пункта: во всех взрослых поликлиниках Петрозаводска, на базе центральных районных больниц, в железнодорожных поликлиниках, поликлинике АО «Кондопожский ЦБК».

Запись на вакцинацию ведется в регистратурах, а также через личный кабинет на сайте «Госуслуги». Помогут записаться на прививку также специалисты единой горячей линии «122».

Кроме того, силами мобильных прививочных бригад центральных районных больниц проводится работа по организации вакцинации в поселках, где нет стационарных прививочных пунктов.

Так, первые выезды совершили специалисты Сортавальской ЦРБ, они провели иммунизацию против ковидной инфекции в городе Лахденпохья, поселках Вяртсиля и Хелюля. В Сортавальском и Лахденпохском районах за две недели уже привиты более 400 жителей.