Пекин, 2 февраля, 2021, 17:25 — ИА Регнум. В ближайшие дни состоится 12-й раунд консультаций высокого уровня по морским вопросам между Китаем и Японией. Об этом 2 февраля сообщает Синьхуасо ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня, подчеркивая, что участие в переговорах примут главы МИД и министерств обороны двух стран, а также представители администраций, связанных с морскими делами.

futureatlas.com Флаги Японии и Китая

Главы делегаций, по словам дипломата, уже провели встречу 20 января, согласовав все детали предстоящего обсуждения.

Сообщается, что механизм двусторонних морских консультаций призван для обсуждения вопросов двусторонней повестки, укрепление взаимного доверия, понимания и сотрудничества.