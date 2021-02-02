Москва, 2 февраля, 2021, 17:22 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на оптимизацию операций физических лиц по обмену банкнот различных достоинств, а также замене поврежденных банкнот, внесли в Госдуму депутаты комитета по финрынку во главе с Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия») и Игорем Дивинским («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 2 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Предусматривается, что идентификация физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не будет проводиться при осуществлении операций по обмену банкнот различных достоинств и операций по замене поврежденных банкнот на сумму, не превышающую 40 тыс. рублей.

При проведении указанных операций на сумму более 40 тыс. рублей, но не превышающую 100 тыс. рублей, будет осуществляться упрощенная идентификация клиента.

Принятие закона позволит упростить процедуру взаимодействия физических лиц с банками в части операций по обмену и замене банкнот различных достоинств, отмечают авторы инициативы.