Ярославль, 2 февраля, 2021, 17:18 — ИА Регнум. Голкипер ярославского «Локомотива» Эдди Паскуале признан лучшим вратарем января в Континентальной хоккейной лиге. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу КХЛ.

ХК «Локомотив» Эдди Паскуале

За первый месяц 2021 года ярославский вратарь принял участие в 10 встречах за «Локомотив», в которых одержал 7 побед, причем в одной игре не пропустил ни одной шайбы. По воротам Паскуале было нанесено 264 броска, из которых он отразил 92,42 процента. Коэффициент надёжности голкипера «Локомотива» составил 1,98.

В этом сезоне КХЛ уже во второй раз признает Паскуале игроком месяца, ранее это было в октябре 2020 года. Среди вратарей «Локомотива» это всего лишь второй подобный случай. Кроме нынешнего стража ворот ярославцев, только Георгий Гелашвили дважды признавался лучшим по итогам месяца.