Санкт-Петербург, 2 февраля, 2021, 17:28 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге водитель иномарки, совершая поворот с крайней левой полосы, выехал под автобус и оказался на столбе. В ДТП никто не пострадал. Об этом 2 февраля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Группа «ВК» «ДТП и ЧП СПб» Юлия Л. В Санкт-Петербурге водитель иномарки совершая поворот с крайней левой полосы подлез под автобус и оказался на столбе

По предварительной информации, ДТП произошло 2 февраля в 15:15 на пересечении Московского и Малодетскосельского проспектов. 69-летний водитель автомобиля Ford Fusion после столкновения с автобусом не справился с управлением и совершил наезд на опору уличного освящения.

«Помимо водителя в автомобиле «Форд» находились две пассажирки. Все трое покинули место ДТП самостоятельно. За медицинской помощью из автобуса никто не обращался», — уточнили в ведомстве.

По факту дорожной аварии проводится проверка.

Видео: пресс-служба ГУ МДВ по СПб и ЛО