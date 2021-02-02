Ново-Огарево, Московская область, 2 февраля, 2021, 17:12 — ИА Регнум. Конкурс «Учитель года» можно было бы организовать в качестве телевизионной передачи. Об этом 2 февраля заявил президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами конкурса «Учитель года».

Kremlin.ru Участники встречи с лауреатами конкурса «Учитель года» (в режиме видеоконференции)

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин поздравляет финалистов конкурса «Учитель года» — трансляция»

"В течение года идёт этот конкурс. Столько ярких, интересных, красивых людей в вашей профессии — страна их не видит! Многие знают всякие передачи, типа Форд Боярд и так далее. Это не значит, конечно, что мы в такой форме должны проводить конкурс «Учитель года»: прыгать и скакать, не переставая. Хотя, повторяю, пять человек попали в финал, учителя физкультуры», — заявил Путин.

«Но если сделать хорошую программу хороший контент, красиво и талантливо, у нас конкурс «Учитель года» и вы, и ваше коллеги — они постоянно могут быть в центре внимания общества», — подчеркнул он.