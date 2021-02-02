Вашингтон, 2 февраля, 2021, 18:54 — ИА Регнум. Сенатор США от штата Южная Каролина ЛиндсиГрэм рассказал 2 февраля американскому каналу Fox News, что если демократы вызовут хоть одного свидетеля во время слушаний в Сенате по делу об импичменте экс-президента США Дональда Трампа, то этим они откроют «банку с червями», и в ответ республиканцы позовут ФБР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп и Джозеф Байден

Грэм уверен, что демократы жаждут только одного — набрать «политических очков» и еще раз «выстрелить» в Трампа.

В то же время демократы уверены, что Трамп должен ответить за протесты в Капитолии 6 января.

По данным Reuters, 2 февраля представители Демократической партии должны сообщить, будут ли они вызывать свидетелей в Сенат. Грэм, указавший на то, что ни одного свидетеля не было вызвано во время вынесения Трампу обвинений, заявил, что если демократы вызовут хоть одного свидетеля, то им придется приготовиться к очень долгому разбирательству.

«Если вы откроете эту банку с червями, то мы позовем ФБР, чтобы они рассказали о том, как протесты были заранее спланированы и что случилось с сигнализацией в Капитолии. Вы откроете ящик Пандоры, вызвав хоть оного свидетеля», — уверил Грэм.

Сторонники Трампа дали понять, что они намерены сделать короткое заявление: разбирательство по делу об импичмента Трампа не соответствуют Конституции, потому что Трамп больше не занимает пост президента.

Напомним, что слушания в Сенате начнутся 9 февраля.

Трампу был объявлен импичмент палатой представителей США 13 января, второй раз за время его президентского срока. Бывшего президента обвинили в «подстрекательстве к мятежам», которые прошли 6 января в Капитолии.