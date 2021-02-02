Проект новой конституции Киргизии примут без обсуждения с населением
Бишкек, 2 февраля, 2021, 17:10 — ИА Регнум. Парламент Киргизии будет принимать проект новой конституции Киргизии без назначения общественного обсуждения. Об этом сообщил один из авторов проекта Основного закона, депутат Акылбек Жапаров, пишет «Kaktus.media».
»Конституционное совещание и было общественным обсуждением. То есть тот вариант, который утвердили на конституционном совещании, изменению не подлежит», — заявил политик.
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По словам председателя конституционного совещания Бекбосуна Борубашева, журналистам документ для ознакомления не предоставляли потому, что у них нет такого права.
«В указе написано, что мы должны доработать проект конституции. О том, можем ли мы распространять или обнародовать обсуждаемый проект, ничего не написано», — подчеркнул он.
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