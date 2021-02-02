Луганск, 2 февраля, 2021, 17:06 — ИА Регнум. Три единицы бронетехники размещены украинскими формированиями близ линии разграничения в ЛНР, сообщает 2 февраля Народная милиция республики.

Mil.gov.ua Солдаты ВСУ

Уточняется, что бронетехника — два БТР-80 и одна боевая бронированная машина — размещена в районе посёлка городского типа Станица Луганская.

Напомним, размещение тяжёлого вооружения на линии разграничения в ДНР и ЛНР запрещено соглашением о допмерах контроля режима прекращения огня, действующих с 27 июля 2020 г.