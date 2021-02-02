Киев, 2 февраля, 2021, 17:11 — ИА Регнум. Украинская власть не предпринимает никаких серьезных шагов для того, чтобы решить вопрос с вакцинацией населения и это видит весь мир.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сегодня, 2 февраля, сказал народный депутат Верховной рады от фракции ОПЗЖ Николай Скорик.

Парламентарий напомнил, что авторитетное издание «Экономист» в своем обзоре с высокой вероятностью прогнозирует, что большая часть граждан Украины не будет вакцинирована даже до конца 2023 года. Скорик подчеркивает, что учитывая сложившуюся ситуацию, для руководства страны политические амбиции — «непозволительная роскошь», как и использование манипуляций со здоровьем украинцев для сведения счетов с оппонентами, а именно с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

«Никаких шагов при всех рассказах власти по вакцинированию граждан серьезно не сделано. В то же время, когда большинство цивилизованных стран активно проводят вакцинирование, мы еще и не начинали. И только утверждаем какие-то планы, и даже не понимаем, какая это будет вакцина», — отметил депутат.

Он уверен, что правительство должно учесть инициативу Медведчука по производству российской вакцины, игнорируя политическую составляющую этого вопроса.

«Я считаю, и так считает наша политическая сила — в ситуации с российской вакциной существует большая доля политических обстоятельств. Если российская вакцина эффективная, а об этом говорят в очень многих странах мира, и Германия активно продвигает эту вакцину, и сейчас открывает сертификацию на территории Германии. На сколько я знаю, в Венгрии она уже используется. Я не буду перечислять все страны, но, если эта вакцина эффективна, мы должны убрать политическую составляющую», — подчеркнул Скорик.

Он напомнил, что у Украины за все годы конфликта в Донбассе не прекращался товарооборот с Российской Федерацией, и потому совершенно непонятно, что мешает сейчас начать производство российского препарата на территории Украины. Тем более, что это может спасти жизни тысячам украинцев.

«Благодаря переговорам Виктора Медведчука россияне предлагали нам производить эту вакцину на территории Украины, на украинских мощностях. Я думаю, что мы должны пойти на это, и в этом нет ничего плохого», — сказал народный депутат и добавил, что официальный Киев отказывается от этой возможности исключительно из-за того, что данная инициатива принадлежит лидеру оппозиции.

«Когда Медведчук занялся организацией возвращения наших граждан с неподконтрольной территории… только вдумайтесь, Украина отказалась их принять только потому, что этот вопрос поднимался не в рамках недееспособной контактной группы, а лично благодаря усилиям Виктора Медведчука. Это абсолютно ненормально», — резюмировал Скорик.

ИА REGNUM напоминает, что накануне власти заявили, что Украина начнет вакцинацию против коронавируса в феврале, как это и планировалось ранее. Правда, объемы запланированной вакцинации неприятно поражают — в рамках глобальной инициативы COVAX подтверждено получение Украиной 117 тысяч доз вакцины производства компании Pfizer.

В свою очередь, президент Зеленский в интервью американским СМИ заявил, чтоочень неприятно чувствовать, что ты стоишь «с протянутой рукой» в ожидании помощи «западных партнеров» с вакциной.

Ранее Медведчук отмечал, что за 7 лет «политики пещерной русофобии» власти достаточно поиграли в геополитику, уничтожив экономику, медицину и образование в стране. Исходя из этого парламентарий подчеркнул, что сейчас, когда на кону жизни и здоровье украинцев, руководству страны пора задуматься о национальных интересах, а не об окриках и «хотелках» Вашингтона.