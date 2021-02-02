Красногорск, 2 февраля, 2021, 17:08 — ИА Регнум. Апелляционный военный суд в Московской области оставил без удовлетворения жалобу псковской журналистки Светланы Прокопьевой, признанной судом первой инстанции виновной в оправдании терроризма. Об этом 2 февраля сообщает издание «Псковская губерния».

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Напомним, в 2018 году журналистка написала авторский материал о теракте в здании УФСБ по Архангельской области. Текст был размещен на сайте «Эхо Москвы в Пскове». В отношении Прокопьевой органами ФСБ было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

Сторона обвинения запрашивала для Прокопьевой шесть лет реального лишения свободы. Однако суд проявил снисхождение и приговорил журналистку к штрафу в 500 тыс. рублей.

Рассмотрев апелляционную жалобу, суд оставил решение первой инстанции без изменения. Однако это решение может быть обжаловано в кассационном суде.