Москва, 2 февраля, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Иммунитет от COVID-19 после вакцинации российским препаратом «Спутник V» может сохраняться более двух лет. Об этом заявил 2 февраля директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

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«У нас существует очень большая надежда, подтвержденная уже имеющимися экспериментальными фактами, что продолжительность действия вакцинного препарата, созданного на данной платформе, будет не несколько месяцев, и даже не год, а по крайней мере два года и более, что, конечно, является предметом нашего дальнейшего исследования», — приводит его слова ТАСС.

Напомним, ранее сегодня в научном журнале Lancet былиопубликованырезультаты третьей фазы испытаний вакцины «Спутник V», согласно которым эффективность препарата составила 73−87% после первой инъекции и 91−92% — после второй. Тяжёлых побочных эффектов в ходе исследований выявлено не было, вакцина также показала 100-процентную защиту от тяжёлого и среднего течения COVID-19.