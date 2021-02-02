Обнинск, Калужская область, 2 февраля, 2021, 17:38 — ИА Регнум. Следственными органами Калужской области на основании возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «Технолига — Терм», сообщили 2 февраля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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По версии следствия, руководство общества с ограниченной ответственностью «Технолига — Терм» задолжало пяти работникам заработную плату за период с сентября по декабрь 2020 года. Общая сумма долга превышает 400 тысяч рублей. По данным следствия, на счета организации поступали денежные средства, но они расходовались на нужны, не связанные с оплатой труда работников.

Руководителю организации разъяснены нормы законодательства, позволяющие прекратить уголовное дело в случае полного погашения задолженности перед работниками. Если зарплата не будет выплачена в полном объёме, то данный вопрос будет решаться в принудительном порядке. Расследование уголовного дела продолжается.