Ново-Огарево, Московская область, 2 февраля, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Транспортные издержки для жителей Дальнего Востока России должны снижаться. Об этом 2 февраля заявил президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами конкурса «Учитель года», комментируя слова учителя из Магаданской области о том, что дешёвые билеты из Магадана в Москву (около 7200 рублей) стали «большим подарком» для всех жителей региона.

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«Вы правы абсолютно. Мы обращаем на это постоянное внимание. Это вопрос не только экономического характера, но и вопрос объединения страны, возможности передвигаться людям, живущим на Дальнем Востоке. Будем дальше думать о том, как обеспечить связанность огромной нашей территории», — заявил Путин.

«Самый простой — увеличить субсидирование этих перевозок. Были раньше приняты по определённым возрастным категориям, по определённым городам — будем работать над расширением», — указал он.