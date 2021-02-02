Москва, 2 февраля, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Встреча президента РФ Владимира Путина с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2020» началась сегодня, 2 февраля, по видеосвязи.

Kremlin.ru Встреча президента России Владимира Путина с лауреатами конкурса «Учитель года» (в режиме видеоконференции)

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин поздравляет финалистов конкурса «Учитель года» — трансляция»

Мероприятие состоялось в день финала конкурса. Учителем года стал математик Михаил Гуров из Ростова-на-Дону.

Напомним, 15 лауреатов состязания были названы организаторами конкурса 29 января. В заключительном этапе конкурса участвовали 85 учителей из всех российских регионов. Мероприятие проводится в России каждый год.