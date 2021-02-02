Тула, 2 февраля, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Церемония символической закладки камня в честь начала строительства онкологического центра на Калужском шоссе в Туле состоялась 2 февраля. В церемонии приняли участие губернатор Алексей Дюмин, заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и главный онколог РФ, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России Андрей Каприн. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Строительство нового онкоцентра стало возможным благодаря поддержке президента Владимира Путина и Правительства России. В качестве единого поставщика привлечена «Военно-строительная компания».

Управление пресс-службы правительства Тульской области Губернатор Тульской области Алексей Дюмин

«Нашими специалистами накоплен значительный опыт возведения крупных объектов в самые короткие сроки. Только в прошлом году по поручению президента РФ силами Минобороны России было построено 30 лечебных учреждений от Калининграда до Камчатки, некоторые из которых возведены в интересах субъектов РФ. Уверен, что данный социально значимый проект будет реализован в установленный срок с должным качеством, и долгие годы послужит на благо жителей региона», — отметил Тимур Иванов.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Церемония закладки камня на месте строительства онкоцентра

На строительство онкологического центра, которое планируется завершить уже в 2023 году, из федерального бюджета выделено более 8 млрд рублей. Работы будут вестись в рамках национального проекта «Здравоохранение». Новый онкоцентр призван объединить в себе все имеющиеся в регионе мощности. Планируется возвести комплекс из четырёх зданий — он будет включать консультативно-диагностический центр с поликлиникой, стационар, операционный блок, а также лаборатория. В итоге регион получит возможности на высоком уровне проводить диагностику и лечение онкозаболеваний. Расположится центр в жилом микрорайоне «Новая Тула», он будет доступен жителям всего региона.

«В новом центре в полном объеме будет оказываться высокотехнологичная медицинская помощь. Здесь можно будет получить весь комплекс услуг, включая те, которые ранее были недоступны тулякам. Онкология и сердечно-сосудистые заболевания сегодня являются главными причинами смертности в нашей области. Строительство онкоцентра значительно поможет нам в борьбе за жизни людей. И в итоге будет способствовать решению главной задачи — улучшению демографической ситуации в регионе», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Андрей Каприн отметил особую поддержку со стороны губернатора и выразил уверенность в высочайшем уровне проведения работ. Глава региона, в свою очередь, подчеркнул необходимость комплексного подхода к строительству и организации работы онкологического центра. Также Алексей Дюмин поручил руководителю регионального минздрава Алексею Эрку уже сейчас приступить к формированию кадрового состава центра, а министру строительства региона Константину Лопухову проработать вопрос обеспечения медработников комфортным жильем в новом микрорайоне рядом с местом работы.