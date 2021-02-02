Челябинск, 2 февраля, 2021, 16:42 — ИА Регнум. В Челябинской области доковидного уровня безработицы планируется достичь к ноябрю. Об этом заявил губерантор региона Алексей Текслер.

Gubernator74.ru Александр Текслер

Он отметил, что такая задача стоит перед регионом. А на 1 февраля на Южном Урале насчитывалось 55 тыс. безработных. Это 2,9% от общего числа трудоспособного населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте на территории региона начался подъём безработицы. В пиковые периоды 2020 года рост по сравнению с началом марта превысил три раза.