Ростов-на-Дону, 2 февраля, 2021, 16:31 — ИА Регнум. В Ростовской области прививку от COVID-19 получили около 16 тыс. человек. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба 2 февраля сообщил заместитель руководителя донского минздрава Александр Крат.

Gov-murman.ru Вакцинация от коронавируса

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«На территории Ростовской области находится 17,7 тыс. доз вакцины от коронавируса. На 1 февраля было использовано около 15,7 тыс. доз. По информации, которую мы имеем, завтра [3 февраля] должна быть осуществлена поставка вакцины в область. Это предварительные оперативные данные. Как только мы будем иметь её на территории области, я проинформирую. Ожидается поставка 10,8 тыс. доз вакцины. К концу недели ожидается ещё поставка вакцины. Практически у нас готовы разнарядки во все муниципальные образования области», — уточнил Крат.

ИА REGNUM напоминает, что график поставок вакцины от COVID-19 в Ростовскую область был скорректирован в связи с необходимостью проведения маркировки вакцины, уточнили в региональном пресс-центре.