Ново-Огарево, Московская область, 2 февраля, 2021, 16:27 — ИА Регнум. В российской системе образования ещё много нерешённых проблем, однако модернизация в ней происходит очень быстрыми темпами. Об этом 2 февраля заявил президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами конкурса «Учитель года».

Kremlin.ru Владимир Путин во время встречи с лауреатами конкурса «Учитель года»

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«Многого ещё не хватает. Но поверьте мне, ещё совсем недавно казалось невозможным, чтобы в каждой школе — а их у нас почти 40 тыс. — чтобы в каждой школе был интернет. Но всё-таки последовательно многое сделано, хотя, повторяю, знаю, что особенно в современных условиях надо сделать ещё больше», — заявил Путин.

«В этом плане у государства приоритет остаётся неизменным — хочу вас заверить, что и дальше мы будем делать всё, чтобы школа, система образования были по-настоящему современными. В том числе и чтобы появился скоростной интернет, чтобы каждый ребёнок мог раскрыть свой талант и найти свой путь в мире знаний, чтобы ему было интересно учиться. А учитель чувствовал поддержку государства и общества», — указал президент.