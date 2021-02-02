Чебоксары, 2 февраля, 2021, 16:24 — ИА Регнум. В Чувашии в 2021 году — в Год трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей — финансово поддержат не только детей войны, но и будут работать над тем, чтобы в учебники истории вошла «страница трудового величия и подвига чувашского и советского народа». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 2 февраля, заявил в своём послании глава Чувашии Олег Николаев.

Ntrk21.ru Глава Чувашии Олег Николаев. Скриншот с онлайн-трансляции

Чувашия в этом году отмечает 80-летие со дня начала строительства во время Великой Отечественной войны оборонительных линий, которые стали называться Сурским и Казанским рубежами. В честь этой даты указом главы республики 2021 год объявлен Годом трудового подвига строителей рубежей. Мероприятия стартовали в октябре 2020 года, когда началась самая масштабная стройка в Чувашии, и кульминацией станет октябрь 2021 года.

В настоящее время принимаются проекты по созданию мемориала памяти строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, который будет возведён в Козловском районе. Памятник станет федеральным: конкурс объявило Российское военно-историческое общество по заданию Министерства культуры РФ.

«Ещё раз хочу сказать огромное спасибо жителям села Байгулово, а это семья Прохоровых — Александр и Людмила, Плотникова Ольга, Пантелеев Николай, Кудряшов Александр, которые безвозмездно передали землю под строительство памятного комплекса. Этот мемориал станет первым монументальным памятником жителям страны, трудившимся в тылу во время Великой Отечественной войны. Но на этом мы не должны успокаиваться. Наша задача сделать всё, чтобы в учебники истории вошла эта страница трудового величия и подвига чувашского и советского народа», — сказал Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Чувашии при первом уточнении бюджета будут предусмотрены средства на оказание финансовой помощи лицам, которые относят к категории «дети войны». Им компенсируют расходы на жилищно-коммунальные услуги.

Напомним, что более пяти лет федеральное информационное агентство ИА REGNUM ведёт проект, посвящённый строительству Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. Это одна из самых не изученных страниц истории периода Великой Отечественной войны. В год 75-летия Великой Победы указом главы Чувашии Олега Николаева проект получил поддержку на государственном уровне.