Ново-Огарево, Московская область, 2 февраля, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Традиционные формы образования незаменимы, несмотря на появление множества технологических усовершенствований в способах коммуникации. Об этом 2 февраля заявил президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами конкурса «Учитель года».

Ирина Воробьёва. Учительница. 1957

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«Как бы далеко вперёд ни шагали технологии современные, они, конечно, не могут заменить живое общение. Мы много об этом в последнее время упоминаем», — заявил Путин.

«Не могут передать всю полноту, многогранность постижения и передачи знаний. Это действительно совместное творчество и ученика, и учителя», — подчеркнул он.