Ново-Огарево, Московская область, 2 февраля, 2021, 16:17 — ИА Регнум. В России всегда по достоинству относились к труду учителя. Об этом 2 февраля заявил президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами конкурса «Учитель года».

Ирина Воробьёва. Учительница. 1957

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«Учительский труд — благородный, творческий, нелёгкий, вне всякого сомнения, очень ответственный — всегда вызывает особое уважение. В нашей стране так было всегда, точно совершенно можно сказать», — заявил Путин.

«Именно от школьного учителя, наставника во многом зависит, кем вырастет человек, каким он станет. Учитель способен не только зажечь в ребёнке интерес к знаниям, помочь раскрыться его талантам и способностям, но и заложить те базовые ценности, которые станут надёжной опорой во всей взрослой жизни. В этом и есть высокая миссия, смысл педагогической деятельности, к которой, повторю, просто невозможно относиться без уважения», — указал он.