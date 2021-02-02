Екатеринбург, 2 февраля, 2021, 16:28 — ИА Регнум. В ряде случаев после прививки от COVID-19 допустимо оформлять больничный лист. Об этом заявила вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Сибирцева журналистам.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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По мнению Сибирцевой, такой возможностью стоит воспользоваться тем привитым жителям, у которых появилось недомогание после вакцинации.

«Если есть симптомы, надо вызвать врача и он, конечно, больничный даст на два-три дня», — цитирует чиновницу «Е1».

Вице-мэр добавила, что симптомы проходят за пару дней.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области вакцинируют от COVID-19 двумя препаратами — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».