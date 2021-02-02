Донецк, 2 февраля, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Обстрел из тяжёлых миномётов окрестности села Сосновское (Новоазовский район, ДНР) осуществили ВСУ, сообщает 2 февраля Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел. ВСУ

Атака в 14:45 мск велась со стороны села Чермалык (Украина). В направлении ДНР украинские боевики выпустили три мины калибром 120 мм.

Отметим, что обстрел из запрещённого Минскими соглашениями оружия ВСУ осуществили в день переговоров по видеосвязи Контактной группы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВСУ 1 февраля три раза нарушили режим прекращения огня на линии разграничения в ДНР.