ВСУ обстреляли окрестности села Сосновское в ДНР из гранатомётов
Донецк, 2 февраля, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Обстрел из тяжёлых миномётов окрестности села Сосновское (Новоазовский район, ДНР) осуществили ВСУ, сообщает 2 февраля Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Обстрел. ВСУ
Атака в 14:45 мск велась со стороны села Чермалык (Украина). В направлении ДНР украинские боевики выпустили три мины калибром 120 мм.
Отметим, что обстрел из запрещённого Минскими соглашениями оружия ВСУ осуществили в день переговоров по видеосвязи Контактной группы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВСУ 1 февраля три раза нарушили режим прекращения огня на линии разграничения в ДНР.