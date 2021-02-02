Верхняя Пышма, Свердловская область, 2 февраля, 2021, 16:10 — ИА Регнум. В Верхней Пышме Свердловской области в средней общеобразовательной школе №25 2 февраля открылся новый зал для занятий самбо. Его появление стало возможным благодаря сотрудничеству администрации ГО Верхняя Пышма и местного Клуба самбо УГМК, продолжающего реализацию программы по развитию этого вида спорта среди детей на территориях присутствия предприятий и организаций Уральской горно-металлургической компании. Так, в рамках этой программы новый спортивный объект в 25-ой школе оборудован профессиональным борцовским покрытием на два ковра, а в ближайшее время для юных самбистов будет закуплена необходимая экипировка. Под руководством двух тренеров здесь смогут заниматься до 100 человек, записываться в секцию можно прямо сейчас.

Пресс-служба УГМК

«Это действительно обширная программа, которую УГМК реализует совместно с муниципалитетами, — сказал присутствовавший на торжественной церемонии президент Федерации самбо Свердловской области Шухрат Махмудов. — Для того, чтобы дети могли заниматься борьбой, приобщаться к здоровому образу жизни, оборудуются новые залы, приглашаются профессиональные специалисты. Кроме того, Свердловская область является частью всероссийского проекта «Самбо — в школу», и такая инфраструктура позволяет подросткам овладевать навыками самостраховки, правильной группировки, избегать различного рода травм».

Пресс-служба УГМК

По словам генерального директора КС УГМК Валерия Стенникова, за счет роста числа таких сооружений и увеличения количества занимающихся самбо клуб рассчитывает в том числе на пополнение кадрового резерва:

«Если ребята будут много работать и добиваться определенных результатов, то мы с удовольствием примем их в свои ряды».

А к чему нужно стремиться, школьники увидели во время показательных выступлений звезд КС УГМК: чемпионов мира Владимира Балыкова и Станислава Скрябина, а также недавно усиливших коллектив неоднократных победителей и призеров чемпионатов мира и Европы братьев Уали и Али Куржевых.

Пресс-служба УГМК

Зал в СОШ №25 не первый объект в Верхней Пышме, которому была оказана поддержка в рамках программы УГМК по развитию самбо. Ранее, в 2017 и 2018 годах были дооснащены залы самбо в школе №33 и ДС УГМК, а занимающиеся там ребята получили новую экипировку.

Более того, буквально неделю назад новый зал самбо открылся в Сысерти. КС УГМК оборудовал помещение спортивным инвентарем, постелил профессиональные ковры и установил трибуны.

Напомним, что программа поддержки детского самбо УГМК действует с 2017 года. Сегодня, помимо Свердловской области, ею охвачены еще три региона. В общей сложности это десять городов, без малого 20 залов и секций и почти 2 000 занимающихся.