Санкт-Петербург, 2 февраля, 2021, 16:07 — ИА Регнум. В Петербурге суды, по состоянию на 2 февраля, отправили под арест уже 195 человек по делам об административных правонарушениях в ходе несанкционированной акции 31 января в поддержку Алексея Навального.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

Больше всего дел поступило в Выборгский районный суд — 115, из них рассмотрели пока только 71 дело, судьи назначили 39 штрафов и 28 арестов, еще четыре материала были возвращены.

Меньше всего дел получил Василеостровский районный суд — 14. Все уже рассмотрены, судьи назначили штрафы только в 4 случаях, в 10 других — аресты.

Неохотнее всего людей отправлял за решетку Сестрорецкий городской суд — в 26 случаях из 26 судьи назначали штрафы, а также Петродворцовый суд — 32 штрафа из 32 дел.

Прямо противоположным образом поступили в Невском райсуде: 35 арестов и только один штраф из 36 рассмотренных дел. Петроградский райсуд также назначил 14 арестов и всего четыре штрафа из 18 случаев.

Всего в Петербурге по административным протоколам об акции 31 января оштрафовали 349 человек. За отсутствием состава прекратили дела только в шести случаях.

«Материалы продолжают поступать», — уточнили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Всего на данный момент в районные суды поступил 651 материал.

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Напомним, несколько человек стали фигурантами уголовных дел о насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов в ходе акций 23 и 31 января.