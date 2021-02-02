Москва, 2 февраля, 2021, 15:57 — ИА Регнум. В Москве увеличилось число стартовых площадок по программе реновации, сообщает 2 февраля официальный портал мэра и правительства столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Снос дома по программе реновации

Постановление об этом подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Согласно документу, перечень стартовых площадок вырос на 17 адресов, которые расположены в семи округах и 14 районах столицы.

В планах городских властей построить на новых площадках 319,6 тыс. кв. метров жилья и расселить таким образом 64 дома на 4,5 тыс. квартир. Предполагается, что в новостройках, которые возведут на этих площадках, будут проживать 11,7 тыс. человек.

Всего на территории для строительства зданий по программе реновации подобрано 489 стартовых площадок. На них собираются построить 7,8 млн кв. метров жилья.