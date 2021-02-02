Париж, 2 февраля, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Руководители около сотни музеев и культурных центров Франции отправили петицию правительству страны, в которой попросили разрешить им открыться сразу после «окончания второй волны пандемии коронавируса». Об этом во вторник, 2 февраля, сообщает Le Figaro.

Guido Radig Центр Жоржа Помпиду в Меце

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

Представители Музея истории цивилизаций Средиземноморья в Марселе, Музея современного искусства города Париж, музея Карнавале, Центра Жоржа Помпиду в своей петиции пожаловались на «культурную зиму» из-за антикоронавирусных ограничений во Франции и потребовали от правительства предоставить им право открыться, как только количество заражений COVID-19 пойдет на спад.

«Хотя бы на час, на день, на неделю или на месяц позвольте нам работать, даже если нам придется снова закрыться из-за нового карантина», — говорится в петиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 2 февраля официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь сообщил, что во Франции фармацевты смогут осуществлять вакцинацию пациентов от COVID-19 вакциной AstraZeneсa.