Чебоксары, 2 февраля, 2021, 15:45 — ИА Регнум. В Чувашии на предстоящих выборах в сентябре 2021 года, когда будут избираться депутаты Госдумы и Госсовета, планируется организовать интернет-трансляцию в день голосования из избирательных участков. Кроме того, большие надежды возлагают на общественных наблюдателей в части «открытости, конкурентности и чистоты выборного процесса». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 2 февраля, заявил в своём послании глава Чувашии Олег Николаев.

ИА REGNUM Перед оглашением послания. В центре — глава Чувашии Олег Николаев

Говоря об основных политических задачах, руководитель региона особое внимание уделил организации сентябрьских выборов, подчеркнув, что необходимо «обеспечить прозрачность и демократичность избирательного процесса», а сами выборы должны проходить «в условиях информационной открытости, гласности и, конечно же, конкурентности».

«Необходимо изыскать возможности для максимального покрытия избиркомов системой видеонаблюдения в день голосования и обеспечения онлайн-трансляций процедуры голосования и подсчёта голосов. Должен быть запущен единый информационный центр, показавший свою эффективность в рамках избирательной кампании прошлого года», — сказал Олег Николаев.

Он также призвал использовать «накопленный в республике опыт по организации общественного наблюдения за ходом голосования, который работал в прошлом году». По мнению главы республики, корпус общественных наблюдателей «может внести очень существенный вклад в обеспечение всех необходимых процедур по открытости, конкурентности и чистоты выборного процесса».

Как сообщало ИА REGNUM, Олег Николаев был назначен врио главы республики 29 января 2020 года, по итогам выборов сентябре стал главой Чувашии. Это его первое послание депутатам регионального парламента.