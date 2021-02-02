Каир, 2 февраля, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Российское посольство пытается выяснить все подробности об аресте и предъявленных обвинениях двум гражданам России, которые в настоящее время удерживаются в египетской тюрьме. Дипломатическое ведомство направило просьбу о предоставлении полной информации по этому вопросу в МИД Египта. Об этом 2 февраля сообщил российский посол в этой стране Георгий Борисенко.

Николай Ярошенко. Заключённый. 1878

Речь идёт о жителях Ингушетии и Кабардино-Балкарии.

«Мы в очередной раз направили в МИД ноты по каждому из них с просьбой к компетентным органам предоставить нам информацию о том, что им инкриминируется, в чем их конкретно обвиняют и почему их не освободили вместе с другими», — пояснил в беседе с ТАСС дипломат.

Он добавил, что российская сторона намерена настаивать на скорейшем освобождении этих граждан.

Представитель дипмисии напомнил, что изначально в Египте были задержаны семь граждан России. В декабре и январе 2021 года пятерых из них — жителей Чечни и Ингушетии — депортировали из страны. Остаются гражданин Дзейтов из Ингушетии, который находится в тюрьме с августа 2018 года, и Шелов из Кабардино-Балкарии, который был арестован в апреле 2019 года, уточнил дипломат.