Стокгольм, 2 февраля, 2021, 16:09 — ИА Регнум. Сфера гостеприимства Испании, которая испытывает на себе всю тяжесть экономических последствий пандемии коронавируса, сейчас переживает самые тяжелые месяцы с тех пор, как страна вышла из состояния ЧС в июне пошлого года. Порядка 290 тысяч человек, работающих в барах, ресторанах, кафе и закусочных, вынуждены находиться в отпуске из-за введенных ограничений. Об этом сообщила газета El País.

Закрытый ресторан

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

Так, с начала прошлого лета до наступления третьей волны пандемии в этом году действовали определенные ограничения, однако подавляющее большинство заведений все еще могли оставаться открытыми. Теперь, когда после Рождества произошло резкое увеличение числа подтвержденных случаев заражения, а отделения интенсивной терапии больниц переполнены, власти снова были вынуждены принять жесткие меры.

«Сектор экономики полностью в руинах, наши заведения закрыты в половине Испании», — заявил Хосе Луис Исуэль, глава ассоциации гостиничного бизнеса Hostelería de España.

Как отмечают журналисты, работа ресторанов и баров приостановлена в 10 регионах Испании.