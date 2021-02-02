Пекин, 2 февраля, 2021, 15:32 — ИА Регнум. В сети появились снимки китайского вседорожника Hunkt Canticie — тюнинговой версии, выполненной под британский Range Rover. Снимки машины размещены на странице Car News China в социальной сети Facebook.

Car News China Hunkt Canticie

Тюнеры разместили на кузове автомобиля название Range Rover. Однако и без этого модель очень сильно похожа на британский внедорожник.

На задней части кузова Hunkt Canticie сооружен микс из черт Range Rover и фонарей в духе Discovery V. Длина модели равна 4985 мм, а ширина — 1995 мм. Габариты китайской модели сопоставимы с британским собратом. Что касается салона, то он по большей части оригинальный.

Под капотом китайского близнеца Range Rover работает 218-сильный мотор рабочим объёмом два литра. Он позволяет автомобилю набирать «сотню» за 9,2 с. Максимальная скорость модели составляет 185 км/ч.

Стоит отметить, что цена китайской машины в 10 раз дешевле настоящего Range Rover. Бюджетная комплектация автомобиля стоит 160 000 юаней (1,9 млн рублей).

Сборка Hunkt Canticie налажена в китайской провинции Хубэй.

Ранее на продажу был выставлен Range Rover Sport, принадлежащий Дэвиду Бекхэму. Автомобиль оснащён 385-сильным компрессорным мотором рабочим объёмом 4,2 литра.

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