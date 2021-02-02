Москва, 2 февраля, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Изменений в боеспособности коллективных оборонительных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) после конфликта в Нагорном Карабахе не наблюдается. Об этом 2 февраля заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Mil.ru Совместные учения войск ОДКБ

«Даже несмотря на конфликт (в Нагорном Карабахе), изменений в боеспособности всех наших коллективных оборонительных сил мы не видим», — сказал Зась на онлайн-брифинге.

Он подчеркнул, что вооружённые силы Армении — это только часть коллективных оборонительных сил ОДКБ.

Напомним, в ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, война, начавшаяся 27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе, была завершена благодаря усилиям России: глав Армении и Азербайджана удалось усадить за стол переговоров, в итоге они подписали заявление о прекращении огня.

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